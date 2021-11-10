В Кишинёве модернизируют систему освещения

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В столице ведётся ремонт и модернизация системы освещения. На прошлой неделе сотрудники муниципального предприятия “Lumteh” покрасили 16 столбов и смонтировали 50 опор для крепления осветительных приборов.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, в настоящее время проводится большая работа по восстановлению освещения вокруг и внутри подземных переходов.

Так, на прошлой неделе были проведены работы на неотремонтированных подземных переходах на бульваре Дечебал и Мунчештском шоссе.

На Хынчештском шоссе смонтированы опоры для освещения проезжей части, и до конца месяца на этой улице будет установлена вся система освещения. Также завершатся работы по модернизации уличного и пешеходного освещения на бульваре Куза-Водэ. Параллельно велась работа по налаживанию освещения пешеходных зон на улицах В. Лупу, Мештерул Маноле, Алба-Юлия, Каля Ешилор и бульваре Ренаштерий, – отметил Чебан.

Также, по словам генпримара, ведутся работы по обслуживанию системы уличного освещения в пригородах. На прошлой неделе в Колонице, Будештах, Вадул-луй-Водэ и Келтуиторь было отремонтировано несколько осветительных приборов.

Стоит отметить, что за последние два года предприятию “Lumteh” удалось отремонтировать и модернизировать систему уличного освещения на улицах Албишоара, Каля Орхеюлуй, А. Пушкина, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, Г. Виеру – Т. Владимиреску, Теилор, Л. Деляну, Куза-Водэ, Н. Тестемицану, В. Белинского.

Также модернизировано освещение пешеходных переходов на улицах А. Пушкина, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, К. Тэнасе, И. Крянгэ и реконструирована сеть электрического освещения на аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын.

До конца текущего года будет восстановлено освещение на улице Буребиста и Хынчештском шоссе.

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