В Кишинёве летний отдых школьников в этом году будет организован по новой концепции

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В этом году в связи с пандемией COVID-19 летний отдых детей в столице будет организован только на базе дневных лагерей и при условии 50%-ной заполняемости. Это предусмотрено в Концепции детского отдыха в летний сезон, разработанной примарией муниципия Кишинёв. Документ должен быть утвержден на этой неделе.

По словам вице-примара Анжелы Кутасевич, лагеря дневного пребывания будут организованы в 12 начальных и средних школах, в них смогут отдохнуть около 900 детей. В то же время муниципальные власти предпримут необходимые шаги для организации отдыха школьников, оставшихся без попечения родителей, из детских домов, передаёт moldpres.md.

Также на территории восьми школ спортивного профиля планируется организовать лагеря для учащихся этих учреждений, а при творческих центрах (внешкольные учреждения) будут открыты профессиональные лагеря. При этом на базе художественных школ, подчиненных департаменту культуры, будут созданы три лагеря соответствующего профиля.

Кроме того, тематические лагеря будут организованы в 27 общественных центрах для детей и юношества и на базе филиалов Городской библиотеки «Б. П. Хаждеу» с организацией экскурсий, посвященных познанию и популяризации истории и культуры Кишинёва.

В Муниципальном молодежном центре предусмотрена организация летних лагерей для школьников муниципального совета учащихся, а также волонтеров.

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