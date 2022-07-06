В Кишинёве квартирант убил хозяина жилья. Злоумышленник проведёт за решёткой 12 с половиной лет

В Кишинёве квартирант убил хозяина жилья. Злоумышленник проведёт за решёткой 12 с половиной лет

Суд сектора Буюканы приговорил 49-летнего жителя Фалешт к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, преступление произошло в сентябре прошлого года. Обвиняемый находился в квартире 82-летнего мужчины, которую он снимал. Будучи под воздействием алкогольных напитков, злоумышленник схватил нож и нанёс им хозяину жилья множественные удары. В результате полученных ранений пострадавший скончался.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Кишинёва. 

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