В Кишинёве каждый второй тест на COVID-19 – положительный

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В больничных учреждениях муниципия осталось всего 83 койки для пациентов коронавирусом.

Заместитель начальника Управления здравоохранения примарии Кишинева Борис Гылкэ заявил сегодня на заседании Муниципального совета, что из 1 042 коек для пациентов с диагнозом COVID-19 заняты 959. 310 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 57 – в крайне тяжелом, сообщил он. По словам чиновника, примария планирует задействовать еще несколько десятков коек в городских больницах, передаёт moldpres.md.

В то же время Гылкэ отметил, что показатели инфицирования продолжают расти, что не может не тревожить.

– Если в октябре каждый третий тест подтверждал наличие коронавируса, то теперь результат почти каждого второго человека, прошедшего тестирование, является положительным, – заявил он.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Кишинёве зарегистрировано 43 616 случаев заражений COVID-19. Вылечились более 31 тысячи человек. Число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 750.

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