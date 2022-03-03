В Кишинёве экономический агент сбрасывал сточные воды в парк

В Кишинёве экономический агент сбрасывал сточные воды в парк

Нарушение было выявлено сотрудниками АО “Apă-Canal Chișinău” в парке на улице Алеку Руссо в столичном секторе Рышкановка. 

В результате проверок было установлено, что в 10 метрах от сливной ямы была проведена труба, по которой сточные воды сбрасывались прямо в парк. Таким образом, во избежание дальнейших сбросов сточных вод с загрязняющими веществами, руководство АО “Apă-Canal Chișinău” отключил экономического агента от системы водоснабжения и канализации.

Поставщик предупреждает, что экономические агенты, сбрасывающие воды с повышенной концентрацией загрязняющих веществ, должны будут возместить ущерб, нанесенный компании и окружающей среде, а в чрезвычайных случаях будут даже приняты меры по прекращению их деятельности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md