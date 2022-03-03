В Кишинёве экономический агент сбрасывал сточные воды в парк

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Нарушение было выявлено сотрудниками АО “Apă-Canal Chișinău” в парке на улице Алеку Руссо в столичном секторе Рышкановка.

В результате проверок было установлено, что в 10 метрах от сливной ямы была проведена труба, по которой сточные воды сбрасывались прямо в парк. Таким образом, во избежание дальнейших сбросов сточных вод с загрязняющими веществами, руководство АО “Apă-Canal Chișinău” отключил экономического агента от системы водоснабжения и канализации.

Поставщик предупреждает, что экономические агенты, сбрасывающие воды с повышенной концентрацией загрязняющих веществ, должны будут возместить ущерб, нанесенный компании и окружающей среде, а в чрезвычайных случаях будут даже приняты меры по прекращению их деятельности.

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