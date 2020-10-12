В Кишинёве экономических агентов будут наказывать закрытием за несоблюдение мер против COVID-19

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Примария муниципия Кишинёв призывает администраторов рынков, торговых центров, представителей HORECA и других экономических агентов строго соблюдать меры против инфекции COVID-19. В противном случае им грозит прекращение деятельности на три месяца. Соответствующее постановление было утверждено Чрезвычайной муниципальной комиссией в области общественного здоровья.

Кроме того, согласно документу, в Кишинёве запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 50 человек. А на мероприятиях с участием менее 50 человек должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, сообщает пресс-служба примарии.

Чрезвычайная муниципальная комиссия в области общественного здоровья уточняет, что запросы предприятий и экономических агентов о возобновлении развлекательной деятельности, такой как боулинг, ночные клубы и т.д., будут отклонены. Кроме того, все спортивные мероприятия, организуемые на территории Кишинева, будут проходить без болельщиков и зрителей.

За нарушение этих положений грозят санкции.

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