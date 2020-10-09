В Кишинёве ищут владельцев “уплывших” вчера автомобильных номеров

В Кишинёве ищут владельцев “уплывших” вчера автомобильных номеров

После вчерашнего дождя в Кишинёве многие автовладельцы остались без регистрационных знаков. За день полицейские обнаружили десятки утерянных автомобильных номеров.

В связи с этим Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) просит владельцев номеров обращаться в инспекторат патрулирования сектора Центр по адресу: Октавиан Гога, 18. А граждан, нашедших автомобильные знаки, призывают передать их любому патрульному экипажу или сотруднику полиции.

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