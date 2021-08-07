В Кишинёве ищут мужчину, страдающего провалами в памяти

В Кишинёве ищут мужчину, страдающего провалами в памяти

Разыскивается 28-летний Лазаренко Даниил, житель сектора Ботаника. С 5 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы русые, короткие. Был одет в серый батник с длинным рукавом, синие шорты, обут в серые резиновые тапочки.

Ранее у пропавшего бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номерам: 079 61 63 81 или 112.

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