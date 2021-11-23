В Кишинёве и некоторых пригородах в среду не будет воды

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

С 09:00 до 24:00 отключения запланированы по адресам: Киев, 1-9, в том числе с дробями, Н. Руссо, 2, в том числе с дробями, Б.Воевод, 1/1, 1/2, Алба-Юлия, 81-113, в том числе с дробями, Мушатинилор, Басарабилор, пер. Балкань, И. Буздуган, 1-3, Кодрилор, 8-16.

В этот же промежуток не будет воды в Думбраве и в Дурлештах по улицам Тома Алимош, Кодрилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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