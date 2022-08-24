В Кишинёве и некоторых пригородах в четверг ожидаются перебои с водой

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Так, 25 августа с 09:00 до 17:00 отключения запланированы в Сынджере: ул. Фынтына Скинулуй, 2-26, 1-47, Шл. Пухоюлуй, 19-47, 2-40, А. Матеевича, 1-5, 2-10, 56-74, 43-63, Пэчий, 1 (в том числе с дробью), Д. Леулуй, 1-13, 2-14, ул. и пер. Сф. Цэрий, Крэсеску, A. Плэмэдялэ, M. Эминеску, Мунчешть, Донич, Mирча чел Бэтрын, Дачия, Нукарилор. В этот же промежуток без воды останутся жители села Ревака.

Также с 09:00 до 17:00 не будет воды в столице: ул. Яловень, шоссе Хынчешть, 142-244, 151-171, Сф. Винерь, В. Рэдиулуй, Лермонтов, Татарбунар, Рогулень, Зодиак, Фечоарей, Каприкорн, Мичурин, Виеру, Ковтун, Сперанцей, Дидык, Вылчеле, Чишмеле. А в Дурлештах не будет воды по адресам: ул. Н. Димо, Кауказулуй, Бисеричий, Плопилор, И. Крянгэ, Д. Кантемир, Г. Уреке, А. Орлов, И. Солтыс, М. Одатюк.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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