В Кишинёве и Бельцах заменят десятки старых троллейбусов и маршруток

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Почти 80 старых троллейбусов и маршрутных микроавтобусов в Кишинёве и Бельцах подлежат замене.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды уточняет, что соответствующий проект направлен на поддержку внедрения современных услуг, связанных с общественным транспортом. А именно, путём использования экологически чистого топлива – сжатого природного газа и сжиженного нефтяного газа, а также энергии, получаемой из возобновляемых источников. Это снизит выбросы парниковых газов и загрязнение воздуха в городах, пишет ipn.md.

В рамках запуска проекта государственный секретарь ведомства Дорин Андрос заявил, что возобновление дискуссий в области зелёных государственных инвестиций и экологического общественного транспорта обусловлено существующими экологическими, экономическими и социальными проблемами.

Выбросы от транспорта оказывают наибольшее влияние на качество воздуха в крупных городах, а парк общественного транспорта Республики Молдова устарел, загрязняет окружающую среду и нерентабелен. Средний возраст транспортных средств в столице составляет около 15-20 лет. 2/3 старых транспортных средств – дизельные, которые в странах Евросоюза уже запрещены и больше не используются, – отметил чиновник.

Для внедрения второго этапа проекта рассматривается развитие двух сценариев, пишет источник. В первом сценарии анализируется предоставление 735 новых транспортных средств стоимостью около 150 миллионов долларов, а во втором изучаются возможности предоставления около 2 500 городских, пригородных и междугородних транспортных средств стоимостью примерно в 500 миллионов долларов.

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