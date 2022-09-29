В Кишинёве и Бельцах пройдёт ночь европейских исследователей

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Мероприятие состоится 30 сентября в парке Технического университета Молдовы в столице, а в Бельцах – в сквере Государственного университета имени Алеку Руссо. К участию приглашаются школьники, студенты и все интересующиеся наукой. Посетителей ждут практические эксперименты, выставки, мастер-классы, архитектурные упражнения.

Как рассказала проректор Госуниверситета им. Алеку Руссо в Бельцах Валентина Прицкан, проект призван представить научные открытия в доступной для широкой публики форме.

– Это исключительное событие, благодаря которому мы можем продвигать молодых исследователей, известных учёных, можем показать, насколько разнообразной может быть наука, и каково её влияние на качество жизни, – добавила она.

Программа начнётся в 16:00 и продлится до 22:00. После официального открытия мероприятия и Eco Fashion Show будут представлены результаты исследований научно-внедренческих организаций и подведены итоги фотоконкурса “Биоразнообразие вокруг тебя”.

Программа продолжится выставкой-конкурсом “Творчество открывает Вселенную” и интерактивными занятиями для детей. Посетители смогут принять участие в ночи открытых дверей в планетарии (Кишинёв) и в исследовательских лабораториях (Бельцы). После объявления победителей конкурса робототехники “Вызовы Зелёной планеты” и официального закрытия мероприятия состоится музыкальное выступление Паши Парфени, пишет ipn.md.

В Молдове ночь европейских исследователей проходит в девятый раз.

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