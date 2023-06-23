В Кишинёве хулиган украл у подростка гитару

30-летний житель столицы украл у 15-летней девочки гитару.
Несовершеннолетняя шла с подругами по парку на Ботанике. В какой-то момент к ним подбежал мужчина, выхватил гитару и скрылся.
Вскоре злоумышленник был задержан. Гражданин рассказал, что успел продать инструмент. Полиции удалось установить покупателя: гитару вернули владелице.
Нарушителю закона грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
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