В Кишинёве хулиган украл у подростка гитару

В Кишинёве хулиган украл у подростка гитару

30-летний житель столицы украл у 15-летней девочки гитару.

Несовершеннолетняя шла с подругами по парку на Ботанике. В какой-то момент к ним подбежал мужчина, выхватил гитару и скрылся.

Вскоре злоумышленник был задержан. Гражданин рассказал, что успел продать инструмент. Полиции удалось установить покупателя: гитару вернули владелице.

Нарушителю закона грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

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