В Кишинёве гостят чиновники из Румынии. Чебан: Мы готовы к сотрудничеству для развития города

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В Кишинёве с рабочим визитом находятся коллеги из Румынии: сенатор Габриэль Муту, вице-президент Уездного совета Илфов Винченциу Войку и местный советник шестого сектора Бухареста Константин Томеску.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Вместе с гостями из Румынии в течение трёх дней, пока они будут в Кишинёве, мы посетим ряд столичных объектов. Среди них будут и те, работа над которыми велась при поддержке Румынии. Также мы инициируем переговоры с румынскими коллегами по проектам, которые мы намерены осуществить совместными усилиями, – отметил генпримар.

Помимо этого, планируется подписание соглашений о побратимстве между секторами и с некоторыми городами Румынии.

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