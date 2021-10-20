В Кишинёве ежедневно происходит по меньшей мере одно ДТП с участием пешехода

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Об этом свидетельствуют статистические данные за 9 месяцев текущего года.

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ), за отчётный период на дорогах столицы было зарегистрировано 349 аварий, в результате которых 21 человек погиб, ещё 354 получили травмы.

В связи с этим НИОБ запустил спецоперацию “Пешеход”, которая продлится до конца текущего месяца. Нарушающих правила дорожного движения граждан будут штрафовать в соответствии с действующим законодательством.

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