В Кишинёве ежедневно происходит по меньшей мере одно ДТП с участием пешехода

В Кишинёве ежедневно происходит по меньшей мере одно ДТП с участием пешехода

Об этом свидетельствуют статистические данные за 9 месяцев текущего года. 

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ), за отчётный период на дорогах столицы было зарегистрировано 349 аварий, в результате которых 21 человек погиб, ещё 354 получили травмы.

В связи с этим НИОБ запустил спецоперацию “Пешеход”, которая продлится до конца текущего месяца. Нарушающих правила дорожного движения граждан будут штрафовать в соответствии с действующим законодательством.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md