В Кишинёве ежедневно можно вакцинировать более 1200 человек – всё зависит от наличия препарата

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622 человека из числа дидактических кадров школ и детских садов, соответствующие критериям текущего этапа вакцинации, были иммунизированы за первые три дня в Муниципальном центре вакцинации, открытом примарией Кишинёва на прошлой неделе. Об этом сообщил Ион Чебан. Он рассказал, что в центре возможна вакцинация до 1200 человек в день, однако самих прививок на данный момент недостаточно. Градоначальник уточнил, что сейчас муниципалитет ведет переговоры с центральными властями о получении вакцин для ускорения этого процесса.

В настоящее время в этом Муниципальном центре вакцинации было решено уделить приоритетное внимание иммунизации дидактических кадров школ и дошкольных учреждений муниципия.

Национальный план иммунизации против COVID-19 был утвержден решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. В настоящее время потребность в вакцине COVID-19 превышает её глобальную доступность из-за высокого спроса, – пояснил Чебан.

В целях обеспечения населения вакциной приоритет будет отдаваться уязвимым группам или тем, кто подвержен повышенному риску заражения COVID-19. Администрация Кишинёва не имеет полномочий для самостоятельной закупки вакцин.

По этим причинам на национальном уровне одобрены 3 этапа вакцинации: медработники, затем лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, сотрудники структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и государственной безопасности, работники образования и социальных служб. На третьем этапе вакцинация затронет всё население в целом, независимо от возраста.

Помимо иммунизации учителей в Муниципальном центре вакцинации против COVID-19, параллельно продолжается процесс иммунизации во всех территориальных медицинских ассоциациях и центрах семейных врачей в столице.

Люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, входящие в группу высокого риска, должны обратиться к семейному врачу по месту жительства, чтобы записаться на вакцинацию в соответствии с запасом прививок, предоставленных муниципию.

В Территориальных медицинских ассоциациях и в Центрах семейных врачей муниципия работают 19 пунктов иммунизации против COVID-19. При необходимости, в зависимости от наличия вакцин, в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Кишинёва можно будет активировать еще 20 пунктов вакцинации, – добавил градоначальник.

Он уточнил, что вакцинация против COVID-19 абсолютно бесплатна, а те, кто попытается заработать на здоровье людей, будут наказаны.

Для получения информации о медицинской помощи в связи с COVID-19 в Кишинёве в рамках Главного управления социальной помощи и здравоохранения была запущена “зелёная линия”, её номер – 0800-00080.

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