В Кишинёве достигнут коллективный иммунитет к COVID-19

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Глава Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ заявил на сегодняшнем заседании глав служб примарии, что уровень вакцинации в Кишинёве составляет более 48%, но “вместе с привитыми в Румынии он достигает 70%”. Это означает, что в Кишинёве достигнут уровень вакцинации, необходимый для коллективного иммунитета, отметил он.

В то же время чиновник подчеркнул, что в Кишинёве действует “жёлтый код” в области здравоохранения, передаёт moldpres.md.

– Случаев заболевания стало меньше, но они всё ещё есть. В муниципальных медучреждениях госпитализированы 110 пациентов с коронавирусом, из них только два случая тяжёлые, — сказал Гылкэ.

Он отметил, что с 31 марта Управление здравоохранения откажется от двух мобильных пунктов вакцинации.

– Учитывая низкий уровень вакцинации и достигнутый коллективный иммунитет, мы с 31 марта отказываемся от мобильных пунктов. Процесс иммунизации будет продолжен в поликлиниках, – сказал чиновник.

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