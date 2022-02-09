В Кишинёве будут судить иностранца, вывозившего молдаванок в Бельгию для занятия проституцией

В Кишинёве будут судить иностранца, вывозившего молдаванок в Бельгию для занятия проституцией

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила уголовное дело в отношении гражданина Румынии. Его обвиняют в сексуальной эксплуатации и вовлечении в преступную деятельность пяти гражданок Молдовы.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый воспользовался тяжёлым положением жертв. Девушки от 19 до 33 лет приезжали в Бельгию и подвергались сексуальной эксплуатации. При этом ответчик присваивал 50% их заработка, а также заставлял жертв продавать клиентам кокаин.

В ноябре 2021 года подозреваемого задержали в Кишинёве, куда мужчина периодически приезжал для вербовки новых жертв. Гражданин находится под стражей до вынесения окончательного приговора суда.

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