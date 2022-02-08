В Кишинёве будет создан Центр Еуджена Доги. Чебан: Это место будет уникальным!

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан вместе с маэстро Еудженом Догой и делегацией Уездного совета Нямц посетили сегодня историческое здание в центре города, которое намерены отремонтировать, чтобы создать в нём культурный центр имени великого композитора.

По словам градоначальника, коллеги из Румынии высказали заинтересованность и желание помочь в реализации этого проекта.

Здание площадью 228 м² на пересечении улиц В. Александри – В. Микле долгие годы было заброшено. Сейчас проводится техническая экспертиза здания, позже начнутся проектирование и ремонт. Двор возле здания также будет отремонтирован и будет использоваться для проведения мероприятий на свежем воздухе.

Это место выбрано вместе с маэстро Еудженом Догой. Мы предлагаем сделать его мастерской для всех тех, кто любит произведения композитора, кто будет исследовать и продвигать творчество маэстро. Мы очень хотим успешно реализовать этот проект для кишинёвцев и гостей столицы, который будет по-своему уникальным, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Здание, в котором будет создан Центр Еуджена Доги (Городская вилла инженера Коропотницкого), находится в списке памятников архитектуры государственного значения, внесённых в Реестр памятников истории и культуры Кишинёва. Он был построен в 30-х годах 20 века по проекту архитектора Г. Кужбэ.

Напомним, 2022 год объявлен Годом культуры имени Еуджена Доги.

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