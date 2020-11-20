В Кишинёве будет реализована Коллективная трудовая конвенция в сфере образования на 2021-2025 гг.

0

Ион Чебан подписал сегодня Коллективную трудовую конвенцию на муниципальном уровне на 2021–2025 гг. с Федерацией профсоюзов образования и науки муниципия Кишинёв.

Документ предусматривает соблюдение трудовых прав работников и работодателей, членов Федерации профсоюзов образования и науки муниципия Кишинёв, а также улучшение условий труда и заработной платы столичных учителей.

Коллективная трудовая конвенция предусматривает участие представителей профсоюзов в Комиссии по оценке работы персонала в системе, приём на работу учителей на основе индивидуального трудового договора на весь учебный год, предоставление дополнительного 7-дневного оплачиваемого отпуска научным кадрам учреждений непрерывного образования и вспомогательному персоналу, а также утверждение Регламента о премировании и оказании материальной помощи сотрудникам.

Обеспечение хороших условий для эффективной работы всех сотрудников системы образования и привлечение в систему молодёжи являются приоритетами для примарии Кишинёва. Именно поэтому необходим открытый и конструктивный диалог с профсоюзом, – отметил Ион Чебан.

Реализация Коллективной трудовой конвенции на муниципальном уровне на 2021-2025 гг. начнётся 1 января.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.