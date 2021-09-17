В Кишинёве благоустраиваются зелёные зоны на недавно завершённых объектах

В Кишинёве благоустраиваются зелёные зоны на недавно завершённых объектах

После завершения ряда инфраструктурных проектов МП «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» выполняет работы по благоустройству. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, речь идёт о недавно отремонтированных тротуарах на улице И. Крянгэ, где досыпана земля и засеяна трава на участке от парка «Дендрарий» до бульвара Штефана чел Маре. 

Также ведутся работы над обустройством зелёных насаждений вдоль дороги на улице Албишоара, которая была отремонтирована в прошлом году, и на улице Парижской.

– Такие работы недавно проводились на улице Каля Ешилор, в парке «Ла извор», и начались в зелёных зонах в сквере «Шипка» на улице Н. Димо и в отремонтированных дворах в рамках проекта «Комфортный двор» в секторе Чеканы, – уточнил градоначальник.

В настоящее время на улице Каля Орхеюлуй прокладывается оросительная система, позже таким же образом будет обустроена зеленая зона вдоль улицы.

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