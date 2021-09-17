В Кишинёве благоустраиваются зелёные зоны на недавно завершённых объектах

0

После завершения ряда инфраструктурных проектов МП «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» выполняет работы по благоустройству. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, речь идёт о недавно отремонтированных тротуарах на улице И. Крянгэ, где досыпана земля и засеяна трава на участке от парка «Дендрарий» до бульвара Штефана чел Маре.

Также ведутся работы над обустройством зелёных насаждений вдоль дороги на улице Албишоара, которая была отремонтирована в прошлом году, и на улице Парижской.

– Такие работы недавно проводились на улице Каля Ешилор, в парке «Ла извор», и начались в зелёных зонах в сквере «Шипка» на улице Н. Димо и в отремонтированных дворах в рамках проекта «Комфортный двор» в секторе Чеканы, – уточнил градоначальник.

В настоящее время на улице Каля Орхеюлуй прокладывается оросительная система, позже таким же образом будет обустроена зеленая зона вдоль улицы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.