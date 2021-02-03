В Кишинёве банда подростков ограбила магазин одежды (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали группу молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, подозреваемых в краже одежды из магазина.

В середине января в полицию обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что неизвестные взломали дверь и украли около 20 футболок. Ущерб составил 4 000 леев.

Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, установленные внутри магазина. Таким образом, подозреваемых удалось оперативно задержать.

За кражу нарушителям закона грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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