В Кишинёве автомобиль наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

В Кишинёве автомобиль наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

Инцидент произошёл минувшей ночью на Мунчештском шоссе в столичном секторе Ботаника. Молодой человек был доставлен в больницу после того, как на него наехал автомобиль.

По данным пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в результате аварии пострадал 34-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он прилег на дорогу и уснул, передаёт deschide.md.

– Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 24-летний водитель автомобиля марки BMW наехал на спавшего посреди дороги мужчину. Последний получил травмы ног и был доставлен в больницу, – сообщила Стати.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства ДТП.

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