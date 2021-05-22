В Кишинёве аннулировали „красный код”: какие ограничения остаются в силе

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Согласно вчерашнему постановлению Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия, в Кишинёве аннулирован “красный код” и установлен “оранжевый код” пандемической опасности.

Зрителям разрешили находиться на трибунах стадионов, но сохранили обязательность ношения защитных масок во всех открытых и закрытых общественных местах, в том числе на улице и в общественном транспорте, передаёт ipn.md. Разрешён доступ зрителей на спортивные соревнования в спортивных залах и на открытых спортивных площадках при условии 50% заполняемости и с соблюдением санитарных мер.

Также объявляется свободный доступ во все медико-санитарные учреждения для вакцинации против коронавируса, независимо от прописки и места жительства, для всех жителей в возрасте старше 18 лет.

Вакцинация против COVID-19 спасает жизни, защищает от серьёзных форм коронавируса и является актом гражданской ответственности в борьбе с пандемией и возвращении к нормальной жизни. Вакцинация бесплатна, – уточняется в документе.

В зависимости от эволюции эпидемиологической ситуации санитарные меры будут пересмотрены.

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