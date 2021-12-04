В Кишинёве 2900 человек с особыми потребностями получат материальную помощь от муниципалитета

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Как отметил генеральный примар Кишинёв Ион Чебан, единовременная материальная помощь будет предоставлена в связи с Международным днём людей с ограниченными возможностями, ежегодно отмечаемым 3 декабря.

Так, помощь получат люди с нарушением слуха, с нарушением зрения, с ограниченными возможностями различного типа и тяжести. Также 642 семьи, воспитывающие и обучающие детей с особыми потребностями, получат поддержку в виде материальной помощи в размере 500 леев на каждого ребёнка согласно спискам, представленным образовательными учреждениями.

В декабре Главное управление и территориальные управления социальной помощи при поддержке фонда Regina Pacis и религиозных миссий (Церковь пятидесятников Elim, баптистско-евангелистская церковь Betania, евангелистско-баптистская церковь Buna Vestire, церковь Ben-Sion) раздадут около 300 продуктовых наборов и 25 наборов подгузников. Также в сотрудничестве с волонтером будут предоставлены услуги парикмахерской на дому.

– Мы продолжим поддерживать людей с ограниченными возможностями в различных формах: путём предоставления материальной помощи, адаптации городской инфраструктуры, создания условий для передвижения в общественных местах и на транспорте, а также обеспечения доступа к общественным учреждениям. Люди с ограниченными возможностями являются членами общества с такими же правами, как и все остальные, поэтому я призываю граждан быть терпимыми к ним, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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