В Кишинёве 1 июня пройдёт заседание Европейского политического сообщества

В Кишинёве 1 июня пройдёт заседание Европейского политического сообщества

1 июня 2023 года в молдавской столице пройдёт заседание Европейского политического сообщества. Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель подписали соответствующее приглашение и разослали главам государств и правительств стран-участниц.

На мероприятии ждут 47 президентов и премьеров. Они обсудят совместные усилия для восстановления мира, защиты демократии, консолидации энергетической безопасности и устойчивости европейских государств. 

Европейское политическое сообщество было основано в прошлом году по инициативе Эммануэля Макрона. Первое заседание состоялось в Праге в октябре прошлого года.

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