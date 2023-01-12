В Кишинёве 1 июня пройдёт заседание Европейского политического сообщества

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1 июня 2023 года в молдавской столице пройдёт заседание Европейского политического сообщества. Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель подписали соответствующее приглашение и разослали главам государств и правительств стран-участниц.

На мероприятии ждут 47 президентов и премьеров. Они обсудят совместные усилия для восстановления мира, защиты демократии, консолидации энергетической безопасности и устойчивости европейских государств.

Европейское политическое сообщество было основано в прошлом году по инициативе Эммануэля Макрона. Первое заседание состоялось в Праге в октябре прошлого года.

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