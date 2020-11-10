В Кишинёв везут 10 из 25 троллейбусов, приобретённых в Риге

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, опубликовав снимок транспортных средств.

Так, в Кишинёв вскоре прибудут 5 двухзвенных троллейбусов модели GANZ Solaris TROLLINO 18 и 5 классических троллейбусов SKODA 24 TR Irisbus. Они будут отправлены в депо Управления электротранспорта Кишинёва, и после прохождения технических испытаний будут выпущены на маршруты.

Этими троллейбусами мы заменим старые, которые больше нельзя использовать для перевозки пассажиров. Новые транспортные единицы оснащены кондиционерами и адаптированы к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями, – добавил градоначальник.

Ещё 10 троллейбусов начнут свой путь из Риги в Кишинёв на следующей неделе. К концу года все 25 единиц транспорта будут курсировать по улицам столицы.

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