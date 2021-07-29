В Кишинёв прибыли первые 5 из 100 новых автобусов ISUZU

0

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

По его словам, приобретённые автобусы соответствуют высоким стандартам качества, оснащены системой кондиционирования воздуха и низким полом с выдвижной платформой для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями.

Гарантийный срок составляет 6,5 лет, в течение которого производитель также обеспечивает техническое обслуживание транспортных единиц, – добавил генпримар.

Согласно договору о закупке, будут доставлены ещё 28 единиц транспорта, остальные прибудут в Кишинёв до конца года. Общая стоимость автобусов составляет около 12,5 млн евро.

Также до конца недели из Нидерландов будут доставлены 10 автобусов VDL из партии в 58 автобусов с пробегом, приобретённых муниципалитетом.

Напомним, к настоящему времени в “Городской автобусный парк” прибыли 18 автобусов VOLVO и MAN из Норвегии. Первые 4 уже выпущены на разные маршруты в пригородах, где потребность в общественном транспорте велика.

Все транспортные средства пройдут техническое испытание, после чего будут распределены по городским и пригородным маршрутам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.