В Кишинёв прибыла новая партия оцинкованных контейнеров для мусора

В Кишинёв прибыла новая партия оцинкованных контейнеров для мусора

Речь идёт о 144 контейнерах из 3000, закупленных Управлением “Autosalubritate”.

Всего на территории компании находится ещё 867 собранных оцинкованных контейнеров, которые на следующей неделе будут распределены по общим платформам для хранения отходов в Кишинёве, – рассказал генпримар Ион Чебан.

Контейнеры доставляет чешская компания, которая стала победителем аукциона, проведённого на платформе закупок ЕБРР.

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