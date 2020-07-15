Москва подарит Кишиневу пять снегоуборочных машин (ФОТО)

Москва подарит Кишиневу пять снегоуборочных машин (ФОТО)

В Кишинёв из Москвы в качестве подарка прибудут пять спецавтомобилей для уборки снега. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

– Благодарю муниципальных советников, которые поддержали проект решения о предоставлении техники российским предприятием “Экотехпром”, – написал градоначальник.

Стоит отметить, что эта инициатива является результатом переговоров Иона Чебана с представителями мэрии Москвы, которые состоялись в январе этого года.

МП “EXDRUPO” обеспечит процесс перевозки, импорта и регистрации транспортных средств.

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