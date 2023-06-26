В Кишинёв из Кагула вертолётом SMURD доставили пострадавшего в ДТП

В Кишинёв из Кагула вертолётом SMURD доставили пострадавшего в ДТП

Вертолётом санавиации SMURD 62-летнего мужчину перевезли из кагульской больницы в Кишинев.

По информации ГИЧС, пациент получил травмы в результате ДТП. Врачи местной больницы приняли решение о транспортировке пострадавшего в столичное медучреждение.

Во время полета пациент находился под постоянным наблюдением врачей. После посадки мужчину доставили в столичный Институт скорой помощи.

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