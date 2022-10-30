В Кишинёв доставлены первые 100 новых мусорных контейнеров из партии в 3000 штук

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Поставщик, нанятый по итогам аукциона, проведённого на площадке закупок ЕБРР, чешская компания ELKOPLAST s.r.o., приступила к исполнению контракта на закупку 3000 оцинкованных контейнеров объёмом 1,1 кубометров.

100 оцинкованных контейнеров прибыли в столицу и временно хранятся на территории МП Autosalubritate. Далее будет осуществлена процедура приёмки контейнеров. Из 100 привезённых баков случайным образом будут выбраны 10, которые будут подвергнуты проверкам по следующим параметрам: размеры, толщина металла, вес и визуальный осмотр сварки и цинкования.

– Назначение этих контейнеров — замена бывших в употреблении и дополнение существующих платформ, а также пополнение контейнеров для вторсырья. Поставка 3000 оцинкованных контейнеров объёмом 1,1 кубометра будет осуществляться в течение шести месяцев подряд, по 500 контейнеров в месяц, – отметил генпримар муниципия Ион Чебан.

Проект «Твёрдые бытовые отходы Кишинёва» финансируется за счет кредита, предоставленного ЕБРР, в размере до 9,0 млн евро, безвозвратного кредита в размере до 9,0 млн евро, предоставленного Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) через Министерство финансов и Министерство окружающей среды, гранта в размере до 5,0 млн евро от Фонда восточноевропейского партнёрства по энергоэффективности и окружающей среде (F5P) и гранта муниципия Кишинёв в размере около 2,8 млн евро.

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