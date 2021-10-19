В Кишинёв доставили машины скорой помощи и ритуальный автомобиль, подаренные благотворителями из Италии

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Две машины скорой помощи и ритуальный автомобиль были переданы примарии Кишинёва благотворительными ассоциациями из коммун Чертальдо и Гамбасси-Терме, регион Тоскана в Италии.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, столичную примарию посетила итальянская делегация во главе с мэром коммуны Чертальдо в сопровождении группы представителей благотворительных организаций, способствующих интеграции в школы детей с диагнозом “аутизм”.

Я выразил благодарность властям Италии за дар Кишинёву. Мы прилагаем большие усилия для обеспечения потребностей кишинёвцев, и поддержка партнёров оказывает большое влияние на сферу медицины. В будущем мы намерены осуществлять совместные проекты и наладить сотрудничество между муниципием Кишинёв, регионом Тоскана и другими городами Италии, – отметил Чебан.

По словам генпримара, пожертвованные машины скорой помощи будут распределены между двумя муниципальными клиническими больницами – детской инфекционной больницей и больницей №4, для ухода за пациентами и эффективного управления пандемией COVID-19.

Подаренный медицинский транспорт – это машины скорой помощи типа В, которые оснащены необходимым медицинским оборудованием. Машины скорой помощи будут использоваться для транспортировки детей на комплексное лечение и медицинские консультации, а также для транспортировки пациентов, проходящих паллиативное лечение, – уточнил Чебан.

Итальянская делегация, находящаяся с визитом в Кишинёве, проведёт ряд встреч и осуществит обмен передовым опытом со специалистами и учителями столичных образовательных учреждений. Цель этих действий – улучшение процесса интеграции детей.

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