В кишиневских автобусах вновь запущена система GPS

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, по его словам, теперь каждый человек может воспользоваться приложением, которое показывает в реальном времени местоположение автобусов, остановки общественного транспорта и время прибытия транспортных средств на каждую остановку. Также в ближайшие недели будут перезапущены GPS-навигаторы в столичных троллейбусах. Дорожная карта по этому проекту согласована.

– Мы стремимся предоставить пассажирам возможность в режиме онлайн отслеживать маршрут общественного транспорта, а также получать информацию о расписании движения, стоимости и продолжительности поездки, – отметил градоначальник.

Перейти на карту с курсирующими автобусами можно по этой ссылке.

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