В Кишиневе заработала платформа для поиска внеклассных занятий

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Родителей и молодёжь столицы призывают пользоваться каталогом extrascolar.md для выбора развивающих занятий для детей.

Заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев Андрей Павалой уточнил, что в сентябре родители и ученики могут бесплатно получить доступ к каталогу, чтобы воспользоваться широким спектром мероприятий и программы для молодежи, передает moldpres.md.

– Это чтение, творчество, спорт, плавание, социальные клубы. В каталоге родители могут найти всю необходимую информацию о деятельности. Мы призываем людей заходить на сайт, чтобы выбрать новые возможности для развития детей, — отметил Павалой.

Руководство ведомства сообщило, что в течение сентября дети будут заниматься во внешкольных центрах и спортивных школах. По словам Павалой, всего в спортивных учреждениях действует 46 секций.

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