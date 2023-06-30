В Кишинёве задержали объявленного в розыск гражданина Украины

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46-летний мужчина был объявлен в 2022 году в международный розыск по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемый пытался ликвидировать гражданина, занимающегося политической деятельностью в Одесской области.

Согласно законодательству Украины, злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Задержанного поместили в изолятор на 72 часа, затем его экстрадируют в соседнюю страну, где он будет отбывать наказание.

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