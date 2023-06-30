В Кишинёве задержали объявленного в розыск гражданина Украины

В Кишинёве задержали объявленного в розыск гражданина Украины

46-летний мужчина был объявлен в 2022 году в международный розыск по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемый пытался ликвидировать гражданина, занимающегося политической деятельностью в Одесской области.

Согласно законодательству Украины, злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Задержанного поместили в изолятор на 72 часа, затем его экстрадируют в соседнюю страну, где он будет отбывать наказание.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md