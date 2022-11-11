В Кишиневе задержали двух иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности

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Следователи задержали двух граждан Азербайджана, которые представляют угрозу национальной безопасности нашей страны. Иностранцы будут выдворены из Молдовы.

Азербайджанцы проникли на территорию нашей страны из Украины после начала вооруженного конфликта. По данным ГИП, после анализа их преступных характеристик было установлено, что мужчины представляют социальную угрозу национальной безопасности нашей страны.

Правоохранители выяснили, что иностранцы связаны с преступным миром и привлекались ранее к уголовной ответственности после совершения ряда преступлений, в том числе убийство, шантаж, оборот наркотиков и т.д.

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