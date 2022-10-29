В Кишиневе ввели режим чрезвычайного положения в области водоснабжения (ДОКУМЕНТ)

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Столичная комиссия по ЧС объявила накануне чрезвычайную ситуацию в области водоснабжения и канализации. В условиях кризиса энергоресурсов существует риск прекращения подачи воды и канализации для жителей Кишинева, сообщили в примарии.

По данным ведомства, вследствие повышения тарифа на электроэнергию, роста операционных расходов из-за индекса инфляции, на конец текущего года “Apă-Canal Chișinău” фиксирует дефицит в размере более 400 млн леев, а на 2023 год дефицит составит 700 млн леев.

– Сложное финансовое положение “Apă-Canal Chișinău” является следствием того, что тариф, который не покрывает даже эксплуатационные расходы и обязательства оператора, является одним из самых низких в стране. По этой причине необходимо принять меры, найти решения, чтобы остановить финансовый спад компании, – говорится в сообщении примарии.

Таким образом, существует риск прекращения водоснабжения и водоотведения для жителей Кишинева в условиях кризиса энергоресурсов, что не покрывает эксплуатационные расходы и обязательства оператора.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев поручила АО “Apă-Canal Chisinau” доработать и представить Муниципальному совету Кишинева проект решения о назначении договора финансирования, заключенного между АО “ACC” и ЕБРР, ЕИБ и, соответственно, проект решения об утверждении тарифов на оказание коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод.

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