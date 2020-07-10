В Кишиневе вскоре стартует ремонт улицы Иона Крянгэ

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О запуске тендера на проведение работ объявил Ион Чебан.

Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов леев. Работы начнутся после завершения тендера, примерно через полтора месяца, и продлятся около 18 месяцев. Проект включает в себя благоустройство тротуаров, замену водопроводных и канализационных сетей, ремонт дороги и восстановление круговых развязок на площадях Дмитрия Кантемира и Унирий Принчипателор.

Стоит отметить, что ремонт улицы Иона Крянгэ начался в 2018 году. В рамках проекта необходимо было заменить водопроводные и канализационные сети, но это не было сделано. Тендер до сих пор не запускался, так как надо было расторгнуть контракт, который включал в себя расходы, изначально не предусмотренные в муниципальном бюджете.

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