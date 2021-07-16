В Кишиневе впервые состоялась онлайн-конференция с участием 27 мэров и представителей зарубежных городов

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что речь идет о городах-побратимах и городах-партнерах молдавской столицы.

Мероприятие посвящено 585-летию первого документального упоминания Кишинева.

– Для нас очень важно продвигать город, сохранять и делиться лучшим, что у нас есть, как посредством местных мероприятий, так и посредством сотрудничества с зарубежными городами. Сегодняшняя конференция – это отличная возможность напомнить всем, насколько важно и необходимо иметь постоянное общение со всеми партнерами и друзьями Кишинева, и сказать, что мы открыты для сотрудничества в различных областях, – отметил градоначальник.

Он заявил также, что муниципалитет стремится расти и развиваться в сотрудничестве с зарубежными партнерами, предлагать и в то же время перенимать опыт других городов на благо своих граждан.

– В Кишиневе в партнерстве с нашими городами-побратимами и городами-партнерами осуществляется множество проектов, которые мы считаем чрезвычайно важными и которыми гордимся. Вскоре мы приступим и к другим проектам, – добавил Чебан.

Он поблагодарил каждого участника за присутствие на конференции и за поддержку, которую они оказывают Кишиневу и его жителям. Чебан заверил, что усилия руководства Кишинева направлены на улучшение условий жизни его жителей, развитие его населенных пунктов и прогресс во всех областях.

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