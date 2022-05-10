В Кишинёве стартовали работы по нанесению дорожной разметки

В Кишинёве стартовали работы по нанесению дорожной разметки

Накануне сотрудники профильных муниципальных служб начали наносить дорожную разметку. По данным пресс-службы примарии, в первую очередь краска будет нанесена на пешеходных переходах возле учебных заведений и у остановок общественного транспорта.

На втором этапе дорожная разметка будет нанесена на центральных и второстепенных улицах столицы. Кроме того, на этой неделе работники МП “Exdrupo” обновят разметку полос, предназначенных для общественного транспорта, на бульваре Штефана чел Маре.

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