В Кишиневе стартовала кампания по продвижению добровольного донорства крови

В Кишиневе стартовала кампания по продвижению добровольного донорства крови

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Сегодня в парке “Штефан чел Маре”стартовала кампания по добровольной сдаче крови. Так, совместно с претурами секторов и территориальными медицинскими ассоциациями был разработан план и мероприятия по сбору крови.

– Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Благодарю всех доноров крови за жест солидарности и гражданской ответственности, за стремление спасти множество человеческих жизней, – сказал градоначальник.

Чтобы покрыть потребность в крови в больницах страны, сдавать кровь должны не менее 1% населения.

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