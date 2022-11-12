В Кишиневе стартовала кампания по посадке деревьев

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Сегодня, 12 ноября, стартовала ежегодная кампания по посадке деревьев в Кишинёве, в рамках которой запланировано посадить 60 тысяч саженцев.

Посадка деревьев запланирована в следующих локациях:

Сектор Буюканы, парк “Ла Извор” (у входа возле бассейна) – посадка Аллеи Дружбы, вместе с представителями совместно проживающих этносов;

Сектор Чеканы – посадка в верхней части Аллеи школьников (начало у здания суда);

Сектор Ботаника – посадка в парке на ул. Сармизеджетуза – ул. Бутукулуй;

Сектор Центр – Сквер для людей с проблемами зрения, ул. Пиетрарилор, 14/4.

В этом году кампания по посадке деревьев продлится до конца ноября.

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