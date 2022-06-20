В Кишиневе стартовал второй этап записи детей в первый класс

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Об этом заявил заместитель начальника главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой на заседании глав муниципальных служб.

Второй этап продлится до 29 августа.

– Мы поставили задачу набрать в первый класс около 10 000 детей. Первый этап завершился 10 июня. На втором этапе будут зачислены дети, которые не входят в школьный округ и которым исполнится 7 лет в период с 1 сентября по 31 декабря. Регистрация детей будет осуществляться в пределах имеющихся мест, — уточнил Павалой.

Окончательный список детей, зачисленных в первый класс, станет известен 30 августа.

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