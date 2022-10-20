В Кишиневе стартовал отопительный сезон

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По данным АО “Термоэлектрика”, к отоплению уже были подключены 115 детских садов, 3 медицинских учреждения и 5 школ.

– Соответствующие учреждения были подключены к отоплению в связи с тем, что в последние дни была зафиксирована низкая температура. Кроме того, был получен запрос от органов государственной власти или администраторов учреждений, – говорится в сообщении АО “Термоэлектрика”.

В компании также отметили, что готовы обеспечить производство и поставку отопления в соответствии с нуждами потребителей, а также действиями властей по обеспечению энергетической безопасности страны.

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