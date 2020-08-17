В Кишиневе стабильно растёт число новых случаев коронавируса

В Кишиневе стабильно растёт число новых случаев коронавируса

В связи с этим будет проведено специальное заседание с участием представителей Управления социальной защиты и здравоохранения муниципия и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. На нем будет обсуждена сложившаяся в столице сложная ситуация и возможности выхода из нее. 

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления социальной защиты и здравоохранения муниципия Кишинев Борис Гылкэ, число заболевших коронавирусом жителей Кишинева превысило 12 тысяч. В медицинских учреждениях муниципия находятся 713 инфицированных, 92 из них – в тяжелом состоянии.

– Четвертую неделю подряд в Кишиневе регистрируется рост числа новых случаев коронавируса. Ситуация сложная, – сказал он. 

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