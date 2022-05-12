В Кишинёве создана и расширяется муниципальная сеть молодёжных центров

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Так, были подписаны договоры о сотрудничестве с примариями коммун Чореску, Гратиешты и Сынжера. Ещё 3 пригорода выразили заинтересованность в присоединении к муниципальной программе и сети центров.
– Программа помощи молодёжным центрам и молодёжным советам муниципия Кишинёв предназначена для Главного управления образования, молодёжи и спорта и Кишинёвского муниципального молодёжного центра для оказания методологической и финансовой поддержки молодёжным центрам, входящим в сеть центров, – уточнил градоначальник.
По его словам, программа помощи молодёжным центрам и молодёжным советам состоит из следующих компонентов:
- компонент I: обучение работников в молодёжных центрах Кишинёва;
- компонент II: создание и оснащение молодёжных центров в секторах Кишинёва;
- компонент III: развитие услуг в молодёжных центрах Кишинёва;
- компонент IV: программа грантов для поддержки инициатив молодых людей из центров и молодёжных советов Кишинёва;
- компонент V: поддержка в создании и укреплении молодёжных советов в секторах и пригородах Кишинёва;
- компонент VI: расширение прав и возможностей молодых людей в пригородах путём предоставления необходимой поддержки для развития.
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