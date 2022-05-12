В Кишинёве создана и расширяется муниципальная сеть молодёжных центров

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Так, были подписаны договоры о сотрудничестве с примариями коммун Чореску, Гратиешты и Сынжера. Ещё 3 пригорода выразили заинтересованность в присоединении к муниципальной программе и сети центров.

– Программа помощи молодёжным центрам и молодёжным советам муниципия Кишинёв предназначена для Главного управления образования, молодёжи и спорта и Кишинёвского муниципального молодёжного центра для оказания методологической и финансовой поддержки молодёжным центрам, входящим в сеть центров, – уточнил градоначальник.

По его словам, программа помощи молодёжным центрам и молодёжным советам состоит из следующих компонентов:

компонент I: обучение работников в молодёжных центрах Кишинёва;

компонент II: создание и оснащение молодёжных центров в секторах Кишинёва;

компонент III: развитие услуг в молодёжных центрах Кишинёва;

компонент IV: программа грантов для поддержки инициатив молодых людей из центров и молодёжных советов Кишинёва;

компонент V: поддержка в создании и укреплении молодёжных советов в секторах и пригородах Кишинёва;

компонент VI: расширение прав и возможностей молодых людей в пригородах путём предоставления необходимой поддержки для развития.

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