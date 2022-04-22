В Кишинёве состоялось открытие пасхальных украшений и «Домика кролика»

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Накануне состоялось открытие пасхальных украшений в более чем 20 местах во всех секторах столицы. В мероприятии, которое проходило в сквере Кафедрального собора, принял участие генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, а также выдающиеся личности в сфере культуры.

Также в сквере открылась творческая мастерская «Домик кролика», где дети будут расписывать яйца вместе с представителями Студии исследования и продвижения нематериального культурного наследия «Андрей Тэмазлыкару». Все пасхальные украшения, установленные в городе, будут радовать жителей и гостей столицы до начала мая.

– Также с сегодняшнего дня в городе включены фонтаны, и я рад, что нам удалось отремонтировать старые или построить новые, современные фонтаны. Все изменения, которые происходят в Кишинёве, мы делаем для развитого будущего. Желаю всем счастливой Пасхи рядом с близкими. Давайте наслаждаться светлыми праздниками и вместе менять жизнь к лучшему, – подчеркнул Ион Чебан.

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