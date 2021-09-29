В Кишиневе состоится XXV Международный фестиваль-конкурс романсов «Серебряная хризантема»

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Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, мероприятие организуется примарией муниципия.

– Я рад, что в последнее время молодежь исполняет и такую музыку, как романс. Цель Фестиваля-конкурса романсов «Серебряная хризантема» – оживить романс как музыкальный жанр, поддержать исполнителей и создателей романса, а также популяризировать произведения современных авторов, – отметил градоначальник.

Всего на фестивале будет исполнено 80 романсов. Финал конкурса состоится 3-4 декабря в Национальном театре им. Михая Эминеску. Победители получат денежные призы, специальные награды и дипломы за участие.

Участникам фестиваля будут аккомпанировать оркестры народной музыки «Фольклор» и «Мугурел», при этом будут соблюдаться все меры по профилактике и борьбе с COVID-19.

– В 2021 году нам удалось увеличить бюджет Управления культуры, возродить и начать продвигать духовные ценности. В следующем году мы намерены увеличить бюджет на культуру в три раза. У нас есть выдающиеся деятели культуры, нам есть чем гордиться. Также мы намерены создать условия для детей, – добавил Чебан.

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