В Кишиневе состоится “Воссоединение национальных театров”

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Как сообщил Ион Чебан, мероприятие пройдёт с 15 по 26 сентября. Оно организовано Национальным театром “Михай Эминеску”, которому в этом году исполняется 100 лет.

– По этому случаю я искренне поздравляю всех людей, которые популяризируют культуру. Это мероприятие собирает любителей театра, предлагая зрителям насладиться недавними постановками, созданными командой принимающего театра, а также другими известными труппами как в стране, так и за рубежом, – отметил глава столицы.

Стоит отметить, что на организацию мероприятия примария Кишинёва выделила 80 тысяч леев.

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